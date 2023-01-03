一般人提到最有助解決便祕的水果，最先想到的是香蕉，但近期一個國際研究指出，每天吃2顆綠色奇異果，不但可改善便秘，且沒有什麼副作用。

林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢在其臉書專頁分享醫學新知，長期以來，醫師總是建議便秘患者可多吃綠色奇異果和火龍果，但始終沒有大規模的研究支持，但近期一份發表在《美國消化醫學雜誌》的國際多中心隨機研究證實，每天2顆綠色奇異果和7.5克的洋車前子相比，不但可以改善便秘，每周增加1.5次以上的排便，同時減少便秘患者腹部不適感。

李柏賢稱讚該研究結果非常實用，「以前大家總是說：每天一顆蘋果，醫師遠離我，現在應該改成每天2顆綠奇異果，便秘遠離我。」

外科醫師鍾雲霓也曾表示，若要解決便祕困擾，膳食纖維分兩類，一為非水溶性纖維，可讓糞便變得蓬鬆，一為水溶性膳食纖維，可軟化糞便，兩者加總，才能讓糞便在腸道中順暢滾動、順利排出體外，醫師一般會建議民眾攝取量為非水溶性與水溶性的比率為2:1，而奇異果恰好就是此比例，所以她推薦「奇異果」是最能解決便秘困擾的水果。