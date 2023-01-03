高雄房市吹霸王寒流！在房市受大環境多頭利空干擾、以及台積電效應降溫的雙重夾擊之下，高雄2022年12月買賣移轉棟數2,761棟，雖然月增2％，卻年減42.5％，2022年第四季單季移轉棟數8,032棟，更是有統計數據的2011年以來的單季歷史新低。

而台南2022年12月買賣移轉棟數為1,749棟，月增8.6％，年減26.5％，是繼2011年的1,682棟之後，近11年來最冷的12月，2022年第四季單季移轉棟數為4,980棟，則是近6年來的單季新低。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮3日表示，整體來說，高雄單月、單季及全年表現，都比台南略為遜色一些，高雄從2022年第四季開始，每月買賣移轉棟數大都呈現4成左右的年減幅，除了房市受大環境多頭利空干擾，另一原因就是，台積電效應降溫。

李家妮指出，2021年下半年，可說是高雄房市光輝的季度，尤其是2021年12月及第四季移轉表現，更是達到史上最顛峰，基期相當高，加上2022年下半年護國神山威力逐漸減弱，讓買氣明顯冷卻，包括像楠梓、橋頭、左營、以及鼓山等幾個台積電鋒頭區，2022年12月的買賣移轉棟數更是直接腰斬，年減幅均達5到6成。

台灣房屋明誠隆勝加盟店店長洪誌隆表示，2022年12月高雄買賣移轉棟數前三大行政區，由鳳山區以474棟居冠，月增39％、年減5.2％，三民區以337棟居次，月減0.6％、年減51.9％，苓雅區以314棟位居第三，月增15.4％，年減36.4％。

至於台南地區2022年12月買賣移轉棟數前三大行政區，永康區以320棟居冠，月增40.4％、年增1.3％，為前三名中唯一年月雙增的區域，其次為安南區，以203棟居次，月減27.5％，年減42.2％，安平區以191棟位居第三，月增55.3％，年減13.2％。

洪誌隆指出，高雄和台南2022年12月的買賣移轉冠軍區域鳳山區及永康區，都有近4成月增的表現，不過，主要來自中古屋市場的成交，並無明顯大量的新屋交屋潮。

李家妮表示，累計台南2022年全年買賣移轉棟數2萬3,091棟，比2021年的歷年最高點2萬6,752棟，減少3,661棟，為近10年次第三低；而高雄2022年全年買賣移轉總棟數3萬7,117棟，則比2021年4萬4,897棟的歷史上最高紀錄，減少7,780棟，為近4年表現最冷的一年。

她說，邁入2023年，受平均地權條例干擾，對預售市場表現熱絡的高雄和台南等「南二都」房市，勢必受影響，推估部分預售買盤，應會轉至成屋市場，對擁有強勁產業開發及公共建設議題的熱區，買氣仍有撐，不過，受大環境景氣影響，推估2023年上半年，南二都整體房市表現應仍趨於保守。