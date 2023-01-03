民進黨九合一慘敗，外界催促內閣改組，黨內派系更躁動不安，高雄市長陳其邁日前公開支持行政院長蘇貞昌穩定政局，各派系解讀蘇揆將有機會留任。對此，行政院長蘇貞昌3日上午視察春節國際包裹檢疫前受訪時說，在沈默螺旋效應下，陳其邁願意站出來講話，他倍感溫暖，也請大家給行政團隊肯定溫暖。

不過，蘇貞昌重申，蔡英文總統已說立法院會期結束後，就會跟大家報告內閣改組的狀況，他表示，富國為民是行政院長的責任，內閣任免是總統的職權，請大家尊重。