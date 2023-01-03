伊格集團總經理劉又瑋表示，智慧租屋i管家系統平台提供最直覺使用、簡易介面，讓包租代管業者達到最好的管理效率。（馮惠宜攝）

依據內政部統計至今全台租屋人數已成長至約300萬人，佔全台人員約八分之一人口，看好包租代管產業發展商機，伊格集團開發「智慧租屋i管家」系統平台，伊格集團總經理劉又瑋從事租屋管理超過15年，從管理業者的痛點出發投身系統平台研發，終於推出介面簡明、操作簡單智慧管理平台免費提供租賃服務產業使用，已有超過2千間租屋量體採用該平台。

伊格集團總經理劉又瑋表示，因應租屋人口快速成長，根據統計目前全台包租代管業者多達1300餘家，也引起政府對包租代管業的重視，其中對於房東及房客的服務及效率，將被視為重要的管理環節；智慧租屋i管家系統平台提供最直覺使用、簡易介面，讓包租代管業者達到最好的管理效率。

劉又瑋說，他從事租屋管理事業近15年，15年間的管理經驗，深刻體驗並了解管理業者的管理痛點，租屋過程需經過多項作業程序，包含帶看租屋處資料建立、帶看房間、房客資料建立、合約資料建立、設備點交、簽約程序、收取押金、租金催收、續約、換約、提前解約、退租點交、設備修繕及費用結算等等手續。多而繁複的紙本及人工的費時作業程序，將影響管理人員的服務及解決房東及房客問題的處理效率。

劉又瑋於是從紙本資料的人工管理，進而使用簡易管理系統使用，經歷了系統大當機跑不動的窘境，最終自身直接投身進入系統平台的研發。依照包租代管產業需求，研發了房源管理、房東／客管理、合約管理、設備管理、業務績效管理、主管報表、收益報表管理到金流管理多元功能合一智慧租屋i管家平台系統，解鎖包租代管產業的多項痛處，讓該產業跨入另一個新世代。