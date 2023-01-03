台南捷運第一期藍線延伸線可行性研究去年底報請交通部審議後，台南市政府交通局為加速建設計畫的推動，也已完成綜合規畫作業招標程序，並與顧問團隊完成訂約程序，正式啟動規畫工作，希望能順利於2035年完工通車。

交通局捷運工程處指出，第一期藍線延伸線初步規畫路線全長14.99公里，共設置15座車站，系統型式將延續第一期藍線採高架單軌系統。目前第一期藍線延伸線可行性研究、第一期藍線綜合規畫報告，都已於去年提報交通部審議中；審議過程的回饋意見，也將納入第一期藍線延伸線綜合規畫案通盤考量。

此外，未來還會舉辦公聽會持續傾聽民意，讓規畫更能貼近民眾需求。交通局預估2025年完成規畫成果後，除提送中央審議外，並同步啟動設計作業，希望能加速推動並銜接第一期藍線的進度，早日完成第一期藍線延伸線的建設。

市長黃偉哲指出，未來4年將以「便捷台南，區域均衡」為交通施政主軸，其中的重點工作就是推動捷運建設計畫，強化府城、南科及沙崙等3核心的交通鏈結。

交通局長王銘德也說，配合中央「沙崙智慧綠能科學城」開發計畫，「高鐵台南車站特定區」各項綠能、生醫、研發產業的發展，捷運第一期藍線延伸線服務範圍將接續第一期藍線，從仁德轉運站往東延伸至歸仁及關廟，未來還可結合深綠線串聯台南科學園區，形成府城、南科及沙崙3核心交通廊帶，促使沙崙綠能科學城成為本市三鐵共構的產業園區，對地區發展極具重要性。