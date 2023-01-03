國一南向高科路段3日上午發生兩車追撞事故。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

45歲洪姓男子於3日上午9時30分許於國道1號南向341.8公里處高科路段追撞前方33歲吳姓男子駕駛的自小客車，導致吳男的小客車側翻於外側車道。國道警察到場對兩名駕駛酒測，發現洪男酒測值已經超過0.25毫克，

國五大隊調查，洪男酒後駕車，上午行經高科路段時行駛於內側車道，追撞前方由吳男駕駛的自小客車，導致吳男的小客車遭撞後滑行並側翻於外側車道，洪男的汽車則失控往內偏移撞及內側護欄並停於內側車道上。

此事故造成兩人的頭部受到輕傷，送高雄岡山區秀傳醫院診治。國道警察隊兩人做酒測，洪男的酒測值已達不能安全駕駛程度，另一名駕駛的酒測值為零。

國道警察呼籲，酒駕除面臨高額罰鍰與刑責外，也會吊扣車輛牌照，肇事致人重傷或死亡將沒入車輛，以及處以10年以下有期徒刑。呼籲駕駛人勿酒駕，以免發生憾事。

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