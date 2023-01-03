在上個月陸企支出與民眾消費雙雙大幅減少之下，中國大陸經濟成長在2022年底受到影響。同時，新冠病毒已在大陸各地到處擴散，2023年前幾個月的景氣可能也會被波及到。

根據中國大陸最新官方資料，上個月製造業相關數據加速下滑，服務業跌幅則是創2020年2月，差不多是新冠病毒剛爆發以來最大。同時，獨立調研單位CBBI（中國褐皮書國際）也統計，2022年最後一季的經濟呈現衰退狀態。

上個月，中國大陸大幅度放寬新冠抗疫嚴格的規定，造成各大城市染疫人數激增，許多人也儘量待在家裡避免不必要性的外出。專家學者擔心，即將到來的農曆新年假期，可能會是另波疫情高峰，偏遠的農村地區可能這次難逃病毒魔手，對2023年首季經濟成長實屬不利。

大陸不再堅持零容忍政策時，其實當地的經濟成長已經相當疲弱。同時，民眾與企業的信心低靡，房地產更是創紀錄的冷颼颼一片。全球需求不佳之下，也傷及中國大陸海外出口。

與外界預估相符，3日公布的12月財新製造業PMI（採購經理人指數），從11月49.4再降至49，落在景氣榮枯點50以下。對於2022年中國大陸經濟成長率，有部分預測只有3%。前述CBBI單位更是認為僅2%。

CBBI指出，中國大陸目前在新冠疫情侵蝕下，投資金額已減至10季以來新低，新接訂單也繼續受到衝擊。因此，想要在2023年首季看到復甦，機會應該是愈來愈小。

彭博社認為，大部分專家學者覺得，中國大陸2023年首季應會慢慢復甦，到了下半年景氣反彈幅度可望較大。若沒有什麼意外情況發生，2023年的經濟成長預計將回升至4.8%左右。