前鎮分局草衙所員警日前巡邏行經草衙路段時，看到1名機車騎士突然棄車逃逸，立刻追了上去，跑了100公尺遠，騎士跑不動才乖乖就範，原來他是酒駕，誤以為警方要盤查他，因此才心虛拔腿狂奔，不過警方查明身分時，又意外發現原來他是一名通緝犯。

45歲的林姓男騎士在1日中午12點左右，酒後騎機車行經草衙路段時，看到草衙所員警剛好附近巡邏，一時心虛誤以為要被盤查，竟將機車丟下拔腿狂奔離去，但這舉動引起警方注意，立刻追了上去。

2名員警追了100公尺遠後，林男也因為跑不動乖乖就範，果然聞到他身上飄出濃濃酒味，警方施以酒測後，酒測值0.45mg／l已超標；不過，當警方以行動電腦查詢身分時，更意外地發現他是遭到高雄地檢發布的公共危險罪通緝犯，同樣也是因酒駕遭通緝，全案訊後將依刑法公共危險及通緝移送高雄地檢偵辦。

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