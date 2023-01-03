雞蛋價格接連攀升，不只全家茶葉蛋撐不住，萊爾富今（3日）也坦言面對雞蛋成本逐年上漲，為反映市場物價，宣布自明（4日）起，現煮茶葉蛋將從每顆售價10元調整至每顆13元。

四大超商已有2間茶葉蛋漲價，全家宣布自2022年12月28日起，茶葉蛋售價將從每顆10元調整至13元，而限定某些店面才有販售的鼎王麻辣蛋則將調整為20元；如今萊爾富也撐不住，今宣布茶葉蛋將漲價，明起每顆茶葉蛋將從10元調整至每顆13元；而7-ELEVEN和OK超商則暫時沒有漲價規畫，每顆茶葉蛋仍維持10元的價格。

而萊爾富為了感謝消費者的支持，也針對茶葉蛋推出門市合購優惠、2件折扣與線上Hi-Life VIP APP內的整買零取等三大優惠方案，優惠方案1為自1月4日至1月31日推出合購活動享指定商品1件加1元吃茶葉蛋，指定商品包含喬亞滴濾系列的無糖黑咖啡／拿鐵咖啡(單件39元)等，最高可現打7.9折，可省12元；同一期間，在萊爾富購買茶葉蛋2顆加指定飲品1件，即享合購價只要39元，指定飲品包含LCA506活菌發酵乳(單件售價28元)、福樂自然零優酪乳無加糖／草莓(單件售價28元)，等於打7.2折，現省15元。

優惠方案2為萊爾富也推出茶葉蛋2件折扣活動，自1月4日起至1月31日購買茶葉蛋享2件20元優惠，等於平均每顆只要10元；優惠方案3：萊爾富也針對平日有吃蛋習慣的民眾推出多件組優惠，自1月4日起至1月10日於Hi-Life VIP APP內的整買零取推出茶葉蛋30件只要280元(30件原價390元)，等於打7.2折，現省110元，平均一顆不到10元。