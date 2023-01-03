在茅台鎮的茅台國際大酒店1500公里外，茅台在海南三亞修建的酒店度假村已於1月1日迎客，主打遊客不僅可以在度假村內感受三亞度假生活，還可以體驗用原價1499元（人民幣，下同）享用飛天茅台酒，以及品嘗茅台霜淇淋、品味茅台宴等酒旅度假模式。

據了解，三亞海棠灣茅台度假村占地面積295畝，建築面積達15萬平方公尺，度假村內有奢華茅台尊品酒店、高端茅台珍品酒店、輕奢茅台精品酒店、旅居茅台典品酒店等，共設有728間客房、1128個床位。另還有設置貴州茅台第三代專賣店、茅台霜淇淋店、茅台系列酒展示體驗館、茅台影視廳、茅台宴，配套會議設施及康樂設施等。

據《成都商報》報導，其中目前只有珍品酒店對外營業。如果想喝到原價1499元的53度飛天茅台，除了必須酒店客人外，還需要到茅台度假村的餐廳消費，才能現場開瓶茅台酒，且打包酒水不能帶走原瓶。

至於能否一人購買一瓶原價茅台還是一桌一瓶等細節，酒店前台人員表示「不清楚，目前具體政策還在申請中」。

臨近過年，根據紅星資本局向多位酒水經銷商瞭解，目前一瓶500ML的53度飛天茅台售價有所上漲、約在2700元上下，較每瓶1499元市場指導價上漲約1200元。

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