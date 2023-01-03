為強化國軍弟兄們交通安全、防禦駕駛的觀念及廉政倫理等，台中市太平警分局日前主動前往轄內陸軍第十軍團五二工兵群實施交通安全宣導，透過交通事故真實案例，進而多一份提醒，減少潛在的交通危險，此外連假期間小酌有時在所難免，但切勿酒後駕車、危險駕駛等，以保障自身及他人安全。

農曆春節長假來臨前，太平警分局犯罪預防宣導團日前主動至陸軍第十軍團五二工兵群光隆營區向國軍弟兄們宣導「防禦駕駛及酒駕防制」交通安全及廉政倫理等，由交通組組長紀翰學、巡官許智傑向全場200多位國軍弟兄們宣導，內容針對常見交通事故之因果，如未注意車前狀況、闖紅燈、不當超車及危險駕駛等，透過各類交通事故影片加深印象。

太平警分局犯罪預防宣導團也提醒，農曆年節假期在親友盛情邀約下，難免會有飲酒情事，不過量飲酒、勿酒後駕車、指定駕駛都是平安回家的準則，切勿抱存僥倖的心態，自認幾杯黃酒下肚並無大礙而駕駛，往往釀成重大交通事故，導致雙方家庭破碎，屆時則後悔莫及。

太平分局分局長葉志誠表示，希望藉此讓國軍弟兄們重視路權觀念及防衛駕駛的重要性，警方也將在「112年加強重要節日安全維護工作」期間加強勤務作為及為民服務工作，讓民眾度過一個平順又安全的春節假期。

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