好萊塢知名男星傑瑞米雷納（Jeremy Renner），在《復仇者聯盟》系列電影飾演「鷹眼」一角聲名大噪。近日卻傳出他在家門前剷雪時，意外遭鏟雪車輾過腿部，造成大量出血，緊急送醫治療，甚至一度傳出情況危急，讓粉絲們相當擔心，如今最新傷勢也曝光。

根據美媒報導，傑瑞米雷納在美國內華達州滑雪勝地「Mt. Rose Ski Tahoe」郊區擁有一戶房產，該區在12月31日時遭受暴風雪侵襲，造成周圍3.5萬戶民眾大停電，當時便傳出傑瑞米雷納使用剷雪機時意外受傷的消息，還出動當地空中運輸到醫院緊急救治。

根據《CNN》最新報導提到，傑瑞米雷納因打算將家門前的積雪剷掉，意外被鏟雪車輾過腿部，造成嚴重出血，事發當下，剛好隔壁鄰居是名醫生，立刻上前替他的雙腿綁上止血帶，並在第一時間緊急將他送往醫院搶救才撿回一命。而一到醫院，醫生就發現傑瑞米雷納不僅胸部鈍傷，腿傷也相當嚴重，便緊急進行骨科手術，由於受傷面積太大，得再接受一次手術才能恢復行走，目前只能待在加護病房治療觀察，如今傑瑞米雷納已恢復意識也可與人正常交談。

事實上，傑瑞米雷納在2021年受訪時，也曾透露該區經常發生森林大火，因此自掏腰包捐出消防車給當地消防單位，希望能在附近設立消防站。沒想到這次他卻是因剷雪受到重傷，所幸目前已恢復意識，讓影迷們都鬆了口氣。