曾有網友表示在南部吃辦桌，賓客每人可拿到1桶冰淇淋，直呼「南部人就是霸氣」。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

情侶在規畫結婚的過程中總會因為意見分歧而吵架，一名女網友發文抱怨和穩交3年的高雄男友即將結婚，近期討論時男方提出想辦流水席，女方則傾向在飯店宴客，2人因為宴客方式意見相左而鬧得不愉快，她也在文中詢問「都2023年了，現在的鄉下人是不是都還是很愛辦流水席？」引來大批網友回覆，點出流水席才是真諦「光是海鮮就吃到痛風」。

女網友在《匿名公社》中發文表示自己是台北人和高雄男友在北部工作認識，交往近3年後決定結婚，然而兩人在籌備婚禮的過程中卻因為宴客方式意見分歧而產生不愉快。她認為結婚是人生大事，除了宴請親友還會有許多大學同學參加，因此希望能辦在高雄知名飯店，且一桌至少能有2萬元以上水準，然而男友卻覺得因為爸爸在高雄當地擔任里長逾10年，為了方便里民想以流水席的方式宴客，每桌9000元大約會開45-50桌。

她表示自己聽完後不禁心想「辦流水能看嗎？」更反問網友「現在的鄉下人是不是都還是很愛辦流水席？」、「一桌不到1萬元，這樣的菜色真的能吃嗎？」並在文末附上嘔吐的表情符號。

文章一出掀起大批網友回覆，不少人說流水席完勝餐廳「南部9千流水席能屌打很多一桌2萬的餐廳了」、「流水席1萬塊的菜色絕對比餐廳2萬塊的菜色還好」、「外燴辦桌1萬元的桌可比餐廳2萬以上的菜色了！」、「流水席才是真諦，現在北部都已經少之又少，真的很可惜」；有高雄在地人不認同女網友說法，表示「一桌9000能吃到鮑魚龍蝦，絕對值回票價」、「同學去光是海鮮就會吃到痛風」；也有人指出女方只是要面子，覺得流水席很丟臉，大酸「為了男方未來的日子著想，快分手別嫁」。