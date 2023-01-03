教育部今天表示，產業學院計畫之「產業實務人才培育專班」，自今年起補助對象將從技專校院擴充至一般大學，期能提高大學畢業生就業機會，解決許多產業面臨的缺工困境，善盡高等教育人才培育的責任。

為鼓勵學校以就業銜接為導向，辦理相應的產業人才培育方案，教育部自2004年起推動產業學院計畫，透過人才培育專班，協助學生畢業後順利至合作廠商就業，也同步鼓勵師生赴產業實地研究，解決產業問題。

產業學院計畫自2020年起，除搭配高等教育深耕計畫以整體經費挹注，全面引導學校培養學生跨領域能力及創新創業精神，擴大產學合作效益外，教育部將補助類型調整為雙軌制，辦理模式分為「產業實務人才培育專班」及「精進師生實務職能方案」。

教育部表示，2022年核定通過21件產業學院計畫，涵蓋包括光電半導體、資通訊、數位經濟、塑膠橡膠、智慧機械、智慧紡織、鋼鐵金屬、綠能及風電、海洋科技、新農業等重點產業領域，共計137個績優廠商參與培育593名應屆畢業生。

教育部舉例，虎尾科大飛機工程系與長榮航太科技公司自2020年至2022年共同開設的「航空維修產業實務人才培育專班」，透過教育部補助設置的「國際級航太維修類產線環境」，並結合長榮航太提供的訓練場地及飛機維修器材，將教學場域提升至產業作業環境，增進學生專業技術的學習成效，並輔導學生考取航太維修類證照，有效提升專班學生的就業力及提供業界優質且穩定的專業技術人力。

教育部表示，近年行政院在5＋2產業創新的既有基礎上推動6大核心戰略產業，為補足資安卓越、國防及戰略、民生及戰備等產業所需人才，產業學院計畫之「產業實務人才培育專班」自112年起，補助對象將從技專校院擴充至一般大學。

教育部說，本計畫將在1月4日舉辦計畫申請說明會，鼓勵大專校院踴躍申請產業學院計畫，相關資訊可洽詢本計畫專案辦公室，電話：（02）33431134或（02）33431180。