AXAIM安盛投資管理發布2023年最新投資展望，踏入2023年，安盛認為亞洲股市在短期內可能持續波動，因通膨威脅仍在，且預期美國FED在2023年初將進一步收緊貨幣政策。然而，一旦市場認為FED停止加息，亞洲股市回報可能轉向增長。另一個重要指標是中國改變清零政策。目前老人疫苗接種率偏低，且國內仍在開發mRNA疫苗，預期在2023年下半年前，重新開放的目標可能不會有明顯進展。但是考慮到中國／香港股市的跌幅和去風險化，任何動能有改善的跡象，也可引發市場健康地反彈。

從區域別來看2023年的亞股，安盛認為南方較北方為佳。台灣和韓國等出口驅動型經濟體表現欠佳，地緣政治風險則進一步削弱台灣的氣氛。環球經濟疲弱，令需求降低，今年出口增長可能繼續放緩。基於科技業的重要性，台灣尤其受到需求放緩影響。重磅股台積電(2330)雖然股價大跌，但去年前11月營收年增仍逾4成。

印度和東盟市場均側重由國內驅動需求。印度的經濟增長放緩、雙赤字和貨幣可能受壓，令基本因素並不穩固，但該國一直受惠於資金流出中國。印度一直是估值高昂的市場，但MSCI印度相對於MSCI新興市場指數的估值溢價已達到歷史高位（12個月遠期市盈率已超出2個標準差），預測中期的上行空間有限。

安盛也指出，投資人要為中國的發展作好準備。中國和香港股票的估值已創下歷史新低（甚至超出亞洲金融危機的水平），雖然未來可能進一步波動，但價格已反映大量負面消息。在新一屆中央政治局常委首次會議後不久，中國國家衛生健康委員會公佈了20項措施，調整現行清零政策。這是明確信號，反映北京的最高決策者有一定靈活性。因此，預期今年開始，措施會逐步放寬。