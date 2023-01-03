看好400G Switch高階網路設備與雲端資料中心升級需求，以及IC測試板在今年上半年可望加速，美系外資最新報告預估金像電(2368)2023年及2024年每股盈餘可望分別達10.9元及12.1元，維持「建議買進」評等及目標價108元，金像電盤中股價走高。

儘管2023年全球經濟烏雲罩頂，市場普遍對消費及電子產業持保守看法，不過各國政府為促進經濟擴大財政支出，積極推動建置雲端資料中心、充電樁等各項基礎建設，且跨國企業持續投入資本支出升級企業自有資料中心，成為帶動雲端資料庫中心市場需求成長新推手，亦讓雲端資料中心及高階網通設備依舊是今年電子產業少數有望逆勢成長。

美系外資看好深耕高階網路設備及雲端伺服器領域多年的金像電，在2023年最新報告指出，由於400G Switch交換機PCB滲透率持續提升，預估今年網路營收可望年增兩位數，雖然伺服器經過2022年強勁成長，2023年增速可能放緩至5%到6%，但Intel Eagle Stream和AMD Genoa伺服器PCB層數更高，有助於ASP，我們預估今年金像電伺服器+網路設備佔營收比重可望拉升至82%，搭配IC測試板在2023年上半年繼續加速，對毛利率有利，預估金像電2023年及2024年每股盈餘可望分別達10.9元及12.1元，維持「建議買進」評等及目標價108元。