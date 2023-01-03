PTT網友留言。（圖／截自PTT論壇）

去年全國稅收超徵4500億元，朝野喊話政府「還稅於民」，總統蔡英文稱其中1800億會在預留不時之需的狀況下「全民共享」。行政院院長蘇貞昌今（3）日鬆口，可動用的1800億中部分會預留不時之需，剩餘將規畫以發現金的方式，但此舉必須要有法源根據、預算編列並經立法院同意，不是私下發紅包。此消息引熱議，卻有大批網友為之暴動，紛紛痛批沒繳稅的人沒資格領，認為全民普發的政策並不公平。

蘇貞昌今日上午視察春節國際包裹檢疫前受訪，他表示，總統以國安高度主持會議並給予3點裁示，昨天他請各部會首長規畫。超徵4500億當中，700億要給地方、1000億補貼勞健保和電價、1000億作為強韌經濟，另外1800億會預留不時之需，以及用來全民共享。

蘇貞昌直言：「我們規畫在這個額度，用發現金的方式。」蘇強調，此舉必須要有法源根據、預算編列並經立法院同意，不是私下發紅包，希望能將整體規畫做好，讓民眾共享經濟成長果實，也能因應對岸疫情再起、俄烏戰爭後通膨等，各方面都要留有因應的餘力，不能把錢一次花光。

這個消息迅速傳遍網路各大社群，PTT論壇鄉民瞬間炸鍋，紛紛湧入相關討論文下留言：「一點都不公平，沒繳稅的為何可以領」、「既然是『還稅於民』，就必須限定有繳稅者，沒繳稅的憑什麼也跟著領？」、「一堆漏開發票的領什麼現金」、「沒繳稅的房東憑什麼領現金？」「沒繳稅的一堆都大富豪，他們沒繳稅又能跟著領現金，好處佔盡」、「一堆財務黑洞，超徵的錢拿去補都杯水車薪」。