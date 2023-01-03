中國放鬆防疫政策致疫情爆發，一些國家開始對入境的中國旅客增加強制核酸檢測等限制。不過，美國幾位防疫專家表示，中國的大規模感染當然有可能出現一種新變種，但現在地球上任何地方也有大量的人感染，同樣有可能出現新的變種，對中國人的旅行限制沒有任何意義，現在最重要的是要把mRNA疫苗送進中國。

星島網引述《華盛頓郵報》報導，新冠病毒不斷變異，讓許多專家都很驚訝，有關接下來它會有什麼變化的預測都是不確定的，也沒有理由認為中國感染人數激增會為新的變異毒株創造什麼特殊條件。中國當然有可能出現新的變種，但隨著病毒繼續傳播，地球上任何地方也可能出現這種變種。

跟蹤病毒演變的美國斯克里普斯研究所（Scripps Research Institute）免疫學家安德森（Kristian Andersen）在一份報告中說，當有大量感染時，都存在出現新變種的風險，但這是他對中國情況最不關心的問題，「我更關心的是數以千計的生命（可能數萬或數十萬）因此而喪生。我們應該全力幫助中國和中國人民，包括緊急運送mRNA疫苗。」

另一名流行病學家沙曼（Jeffrey Shaman）也認為，旅行限制似乎是為了在邊境阻止病毒，但現在病毒已經無處不在，這麼做毫無意義。

安德森對此表示贊同，他說，對中國產生的新變種的恐懼「完全被誤導了」，現在真正應該做的，是創建一個程序來對飛機廢水進行排序，以密切關注來自國外（包括中國）的病毒變異株。他在一封電子郵件中說，「然後可以將其與我們自己的家庭廢水（和臨床）監測相結合，以更全面地了解病毒變異的情況。」