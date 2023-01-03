去年度國稅收超徵4500億，朝野立委呼籲還稅於民，將其中的1800億普發現金或消費券。但蔡英文總統元旦演說表示「錢要花在刀口上」形同否決發現金提案。對此，民眾黨立院黨團今（3）日批評政府沒有達到人民的訴求，與人民感受差太多，無法貼近民意。

民眾黨團今天召開時是回應記者會，總召邱臣遠表示，國人最關心的1800億的部分，到底有沒有要實質普發現金，看起來目前還是沒有達到人民訴求。在九合一敗選後，蔡英文說要苦民所苦、傾聽民意，但是同黨立委都說「跟人民實際感受差太多」，到底蔡英文要求人民為雨綢繆、體諒政府，還是為蔡英文後路綢繆？

邱臣遠批評，針對經濟弱勢，不婚、不生、買不起房的青年世代，到底政府是否真的有照顧？蔡英文總統還是依然故我，無法貼近民意。邱臣遠表示，民眾黨團態度明確，應該把勞保虧損、還債之後，把剩餘稅額在遵守財政紀律下還税於民。

至於民進黨近期調整兩岸論述，包含副總統賴清德、代理黨主席陳其邁，都拋出「和平保台」新名詞，邱臣遠也說，民眾黨團的態度一直是「對話總比對抗好，交流總比交惡好，政治上可以對立，但交流還是要持續」，之前民進黨一直用「抗中保台」去攻擊在野黨，但今天又髮夾彎，變成只有民進黨可以喊和平保台，到底是誰沒有核心價值？相信國人看得很清楚。