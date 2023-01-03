資誠聯合會計師事務所國際稅務服務主持會計師曾博昇指出，台資企業須注意台灣即將實施的各項稅制改革措施。台灣2023年起實施受控外國公司（CFC）制度之外，也可能將基本稅額條例稅率由12％調高到15％，這將對台資企業發生立即且深刻的影響。

此外，台資企業亦須關心台灣跟進導入全球最低稅負制度的可能性，以利研議因應策略。

全球最低稅負制是OECD與G20等國際組織所推動的全球反避稅提案兩大支柱之一，確保合併營收達到歐元7.5億規模的大型跨國集團，在全球各地的公司都至少繳納15％的最低稅負。

該制度主要目的是希望降低各國政府訂定低稅或免稅稅制的動機，以及防止國際間進行減稅競賽（Race to the Bottom）及實行單方面有害稅收公平的措施。

OECD包容性架構（Inclusive Framework）的141國中，有138國同意執行兩大支柱，依照2021年10月的共識，兩大支柱預計將於2023年後開始推行，一年多來經過各國的討論與協調，目前有意願採行的國家預計的實施時間大多訂在2024年。