基隆市長謝國樑3日表示，他將針對基隆市內亂丟垃圾的亂象進行整頓，除將加強宣導外，也將提高亂丟垃圾的罰鍰，並引進科技執法，希望能夠解決亂丟垃圾的問題，罰金則將用於社會福利、公益、幫助弱勢相關支出。

謝國樑表示，他曾與基隆各里的里長進行多場座談，得知基隆有相當嚴重的垃圾問題。他認為這個問題需要解決，因此推動「乾淨家園」的概念，希望能夠讓市民一起維護基隆市的乾淨、整潔。

謝國樑說，他將與環保局長馬仲豪共同推動三項具體措施，首先是拍攝短片加強宣導，他說，透過這種方式，可以讓更多的市民能夠將維護基市乾淨整潔，是生活一部分的概念產生同理及認同。

其次，依現行廢棄物清理法，罰鍰金額自新台幣1200元到6000元，以往市府就算開罰，都依1200元的最低金額開罰，但市府既有裁量權，未來將會提高裁罰的金額，不再會用最低金額開罰。

再者，由於亂丟垃圾的舉發往往有困難，因此市府將透過科技執法的方式舉發。至於設置科技執法相關設備，由於會占用不少市府預算，也不排除將與民間企業合作完成，降低市府負擔。

謝國樑說，他上周在基金一路親眼看到路中央的分隔島上，有許多民眾不守公德心亂丟的垃圾，他與馬仲豪會勘後，便要求環保局的清潔隊員整理中央分隔島的環境。他有感清潔隊員的辛勞，特別將他12月的特別費拿出，犒賞給清潔隊員，感謝他們為基隆市乾淨清潔付出的辛勤努力。