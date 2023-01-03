搜救人員雨中下撤險象環生，擔心雨中強行通過大崩壁太危險，在附近紮營。（南投縣消防局提供／楊靜茹南投傳真）

搜救人員初步檢傷，發現陳女右腳扭傷，幫忙包紮。（南投縣消防局提供／楊靜茹南投傳真）

雨勢過大，濃霧影響視線，加上得行經多處崩坍地，所以揹負患者下撤速度緩慢。（南投縣消防局提供／楊靜茹南投傳真）

3日清晨山區天氣稍轉晴，南投縣消防局申請直升機吊掛救援。（南投縣消防局提供／楊靜茹南投傳真）

玉山消防分隊救護車將陳女送往竹山秀傳醫院就醫。（南投縣消防局提供／楊靜茹南投傳真）

新北市45歲陳姓女子與隊友攀南投縣金子山跨年，上月31日凌晨6時起登，預計元月2日下山，未料首日傍晚陳女不慎滑倒，疑右腳扭傷無法行走求救，南投縣消防局獲報派員搜救，礙於山區天候不佳，直升機無法出勤，搜救人員以揹負患者方式下徹，所幸3日天氣稍轉晴，陳女搭載直升機送醫。

南投縣信義鄉金子山海拔3005公尺，山形巍峨，位於玉山山脈郡大山列的中心位置，自人倫林道中斷後，攀登極為不易，有崩塌、橫渡等困難地形，屬困難度較高的登山行程，由於少人行走，所以路徑不明顯，因此成了水鹿秘境，沿途生態豐富。

南投縣消防局接獲張姓女子報案，指同行的45歲陳姓女子不慎滑倒，雖然意識清楚，不過左手疑似骨折，右腳紅腫、疼痛無法行走，並傳送兩人手機定位位置。

南投縣消防局派遣3名消防員、1名山搜義消上山搜救，31日晚間於山區紮營，隔天清晨拔營挺進，元旦下午4時50分接觸傷者，初步檢傷僅右腳腫脹，疑似扭傷，因山區雲霧、下雨，直升機無法出動，決定以揹負傷者方式下撤，並增派2人協助接駁，2日山區雨勢過大，濃霧影響視線，加上得行經多處崩坍地，下撤速度緩慢，一路險象環生。

搜救人員出，他們在雨中下撤，2日傍晚一處大崩壁處，考量山路溼滑，加上天色昏暗，若強行通過恐有滑落之虞，決定在大崩附近的安全處紮營。

南投縣消防局指出，3日清晨山區天氣稍轉晴，即刻申請直升機吊掛救援，9時16分直升機完成吊掛，將陳姓女子及同行隊員載運至信義鄉同富起降點，再由玉山消防分隊救護車送往竹山秀傳醫院就醫，圓滿完成任務。