美股周一休市，四大指數上周五開高走低、終場小跌作收，台股加權指數今（3）日開低走跌，一度下挫135.72點至14001.07點、險守「萬四」關卡，但隨後在權值股跌勢收斂下回升，鄰近10點40分由黑翻紅。櫃買指數則開高走揚，表現明顯較大盤強勢。

截至11點10分，加權指數上漲39.22點、為14176.91點，漲幅0.28％，最高上漲46.51點至14184.20點，今日成交量估略微回升至約1500億元。櫃買指數截至11點10分上漲0.88％至181.93點，最高上漲0.96％至182.08點，今日成交量估約380億元。

觀察盤面各類股表現，由光電股漲逾1％領軍，鋼鐵、半導體、電子零組件、化工、電機股漲逾0.5％，成交量最大的電子股亦漲近0.5％，金融股則小跌約0.3％。觀光股挫跌逾2％、紡纖股跌近1％，其他股及其他電子跌逾0.7％，表現明顯較弱。

權值股漲跌互見，由聯發科(2454)漲近2％領軍，聯電(2303)及中鋼(2022)漲逾1％居次，權王台積電(2330)開低走高、漲逾0.3％，南亞(1303)、統一(1216)及日月光投控(3711)力守紅盤。第一金(2891)跌逾1％，鴻海(2317)及長榮(2603)齊跌近1％則表現較弱。

富邦投顧認為，台股短線日技術指標低檔翻揚、季線上揚提供支撐，惟追價力道欠缺，預期農曆年封關前台股暫難突破上檔頭肩頂型態反壓，指數將區間整理。操作上可酌量短打題材輪動、展望正向、線型偏多股，逢彈調節產業持續谷底調整、反彈乏力、技術線型轉差股。

元富投顧則指出，近期台股隨美股起舞，14500點整點以上壓力大，未來反覆測底機會高，台積電450元整數關卡成短線多空先行指標，未來量能變化為觀察重點，5日均量達逾2000億元反彈才能持久。短線可來回操作，布局已站回5和10日線強勢股。