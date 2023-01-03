資深音樂人林秋離曾為黃鶯鶯的〈哭砂〉、張惠妹的〈聽海〉及〈剪愛〉等經典歌曲填詞，並且擔任過海蝶音樂董事長，為一手栽培林俊傑（JJ）、阿杜等人的幕後推手；近年健康狀況欠佳的林秋離，去年12月11日突傳因肝癌辭世，享壽62歲，家屬在3日於臺北市立第一殯儀館舉辦告別式。他昔日音樂夥伴鄭怡、周治平及愛徒林俊傑（JJ）等人到場致意，劉德華、張清芳、江蕙等送花哀悼。

林俊傑今早到場身穿全黑，帶著黑墨鏡、黑色口罩，全程不發一語，快速進入會場。林俊傑今透過經紀公司表示，「謝謝林老師在我最沒自信的階段，不斷給了我肯定和鼓勵。我會很想念老師，我會帶著他對音樂的執著繼續往前、努力生活！」

鄭怡今早神情悲傷，直言林秋離創作〈敲痛我的心〉是對她很重要的一首歌曲，「他在我人生當中有很重要的位置，我要來送他一程」，並提到，他們最近沒有碰面，但在過去曾為同門經常見面，「他從埃及回來寫《入埃及記》，我的文筆沒有那麼好，他讓我有生之年可以登報 ，他的文字非常厲害。」

林俊傑3日現身恩師林秋離告別式，神情肅穆。（陳俊吉攝）

林俊傑3日現身恩師林秋離告別式，神情肅穆。（陳俊吉攝）

林俊傑3日現身恩師林秋離告別式，神情肅穆。（陳俊吉攝）

林俊傑3日現身恩師林秋離告別式，神情肅穆。（陳俊吉攝）

劉德華、張清芳、阿杜等人特地送花致意。（許雅淳攝）