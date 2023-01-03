周四（5日）迎來24節氣中的「小寒」，象徵進入全年最低溫的日子，小孟老師在臉書粉專上點名5星座，天蠍座、天秤座、水瓶座、雙魚座、牡羊座財運將會逐漸好轉，其中牡羊座因在工作上更加嚴謹，讓他們的賺錢能力及專業技能提升，貴人運也有不錯表現，且投資理財也有機會豐收。

▍第五名：天蠍座

在「小寒」這天海王星入偏財宮，不管是家庭、伴侶或合作夥伴，只要能夠在和諧運作的情況下，都能夠為事業帶來財運，所謂家和萬事興，人心齊、泰山移，這些人都是賺取財富的好幫手，尤其是伴侶的協助，偏財運更為強勢，平常要是有看中的投資選項，這時不妨大膽進場試試手氣。

▍第四名：天秤座

「小寒」這天金星入天秤座的偏財宮，會做出許多積極性的行為，包括理財投資，切記別因為一時的衝動，讓辛苦許久的投資，付諸流水，要理性才能讓荷包賺得更多，若有投資買賣的，可好好照顧手中的標的物，運用你們的理財頭腦，在適當時機買賣，很有機會賺取不少財富。

▍第三名：水瓶座

金星與土星入水瓶座的命宮，從此刻起做事態度會為自己帶來好運，雖然辛苦，但付出易有回報，把賺來的錢好好存下來，相信可看到滿滿的財富；另外若是靠頭腦和口才賺錢的，可好好發揮，不僅能力會被看中，也會因此進帳不少。

▍第二名：雙魚座

海王星入雙魚座命宮，木星入財帛宮，會讓雙魚如虎添翼，頭腦更加靈活，將助於他們產生無數個賺錢方法，可多運用頭腦及口才打動人心，當幕僚的有機會讓上司看到你們的能力，升官加薪的機會不小。

▍第一名：牡羊座

「小寒」這天木星入命宮，在工作上更加嚴謹，有助提升摩羯的賺錢能力及專業技能，貴人運也相當不錯，但也必須付出相當程度的努力，才會受到讚賞，此時怎麼對待財富，財富就會怎麼回報，只要有投資理財、買賣房屋等，都將有機會豐收。