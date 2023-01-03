前台東縣政府教育處楊姓約聘人員在2021年至2022年間涉收受賄賂、浮報材料費，被依違反貪汙治罪條例起訴，因繳交犯罪所得且金額5萬元以下，台東地方法院量處有期徒刑2年、緩刑4年，須向公庫支付36萬，全案可上訴。

楊姓人員經辦台東縣學校工程和教育處相關工程有收取賄賂情形，遭到檢舉，廉政署去年7月間發動搜索，並約談相關人員後移請台東地方檢察署偵辦，台東地檢署依貪汙治罪條起訴，台東地方法院判決日前出爐。

判決書表示，楊員辦理教育處停車場圍籬工程，向廠商收取新台幣1萬元回扣；另在辦理三民國小廁所修繕工程時浮報材料費2萬5000元，購買濾水器、軟水機等裝設在住處。

法官審酌楊員坦承罪刑，偵辦中繳交3萬5000元犯罪所得，且不法利益在5萬元以下，2罪合併量處有期徒2年；褫奪公權3年。緩刑4年，並應於判決確定日起2年內，向公庫支付36萬元，全案可上訴，而楊員在案發後已離職。