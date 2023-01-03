受到新冠肺炎影響，不少人養成隨時噴酒精的習慣，再加上勤洗手、洗碗等，接觸到酒精與水的次數比以往更加頻繁，醫師提醒，若手部出現乾裂、乾癢腫痛，或指縫脫皮、甲上皮消失等徵狀，很可能患上刺激性接觸性皮膚炎，並提出3項保養方法，以減緩病症、維持手部健康。

刺激性接觸性皮膚炎（irritant contact dermatitis）是常見的手部皮膚疾病，通常好發於冬季。台北市立聯合醫院和平婦幼院區皮膚科主治醫師劉康玲解釋，刺激性接觸性皮膚炎是指對本來不會過敏的物質，比如水、酒精、清潔劑等，因為接觸次數頻繁或物質濃度過高，進而引發的發炎反應，故每個人都可能發生。

劉康玲提醒，若民眾發現以下徵狀，包含手部乾裂、乾癢腫痛，手部尤其指縫、皺褶處及指端出現脫皮，甚至指縫邊緣及近端甲褶紅腫、甲上皮消失等，代表很可能患上刺激性接觸性皮膚炎。

劉康玲指出，民眾應該審視手部乾濕循環是否太過頻繁，首先要減少不必要次數，且記得要擦乾雙手。其次，若因為不可抗拒因素需要頻繁接觸刺激物質，可考慮配戴雙層手套隔絕，第一層建議配戴純棉薄手套吸汗，第二層配戴防水材質手套。最後，記得要適當補充潤膚劑。

劉康玲表示，若上述保養方法仍無法改善手部徵狀，建議至皮膚科就醫，配合醫囑使用外用藥膏及依照衛教事項保養手部，以恢復健康舒爽的手部狀態。