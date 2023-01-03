天后蔡依林近期在台北小巨蛋舉行《Ugly Beauty》最終回演唱會，昨（2）晚尾聲唱到《玫瑰少年》時，她突然感性落淚「不需要全世界都認識我」，讓粉絲相當心疼，然而，有網友發文曝光蔡依林十年來的一項暖舉，讓許多人大讚她「人美心善」。

一名網友在PPT上發文透露，他有一個朋友是蔡依林的粉絲，但從小罹患裘馨氏肌萎症（裘馨氏肌肉失養症），因此下身逐漸癱瘓甚至無法行走，只能靠輪椅移動「這種基因缺陷的疾病，至今仍是不治之症，而且病患通常壽命不長，活不到壯年」。

然而，在2010年某個機緣下，蔡依林親自去探望這位朋友，但遺憾的是他在隔年就離開了，不過最令他感動的是「此後10年，至少一直到2022年為止，每年農曆春節，我朋友的爸爸媽媽都會收到Jolin致贈的賀禮，附上一張她親筆寫的賀卡」讓朋友的爸媽感到非常安慰表示，兒子走這麼久了卻仍被放在心上，最後，該名網友也大讚「有些時候人家做了什麼事，不會刻意大肆宣傳，Jolin的這份心，真的令人感佩！」

貼文曝光後，許多網友紛紛留言表示感動「會長紅不是沒有原因的～推推」、「孩子能被喜歡的人記得，會給父母很大的寬慰」、「推人美心善」、「感覺很用心，希望世上能有更多善的循環」另外，有網友翻出蔡依林2015年演唱會的紀錄片，影片中提及的「肌萎英雄－曾英齊」，似乎就是網友所提及的朋友。