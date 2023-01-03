出道23年的Jolin蔡依林，站穩華語歌壇的天后地位，最近正在小巨蛋舉辦「UGLY BEAUTY」終場巡演，得到熱烈的迴響。資深音樂人許常德分享20年前與Jolin的合作經歷，分析成功的藝術家，永遠在超越自己和穩住得失心。

許常德回憶20年前，在舉辦某次演唱回時，他對蔡依林造型妝髮與歌單有諸多要求，蔡依林完全沒有過問便直接答應，他便奇怪的詢問道：「為什麼這麼信任我的安排？」沒想到蔡依林大氣回應：「不好也不會有人知道，所以沒有關係。」

這個回答在許常德的心中留下深刻的印象，認為是蔡依林能在往後復出的所有演出，都能不斷更新的原因，「藝術大師都不會留戀舒適圈的，沒有這種開闊的智慧，任何關卡都是窒息的無底洞。」

近來許常德的女兒要去看Jolin演唱會，可惜他無緣搶到門票，他表示：「但這個無緣更讓我想念起曾經為她寫過歌。」許常德也認為許多天王天后的藝術旅程都不平靜，包括張惠妹、周杰倫在內，都需有超越自己的決心，以及穩住自己的得失心。