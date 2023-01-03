1月2日中國大陸公布調升最低工資標準，據人社部發布的各地區最低工資標準，去年4月以來，第一檔月最低工資標準在2000元（人民幣，下同）及以上的地區已增至13個。上海以2590元居首，深圳以2360元居次，北京則以2320元居於第三。

不過此次發布的數據與2022年4月的調升變化幅度有限。上海，深圳、北京的最低工資並未調升，河北（第一檔工資）從一個月1900元調漲為2200元，雲南從1670元調漲為1900元。

中國大陸《勞動法》第48條規定，國家實行最低工資保障制度。用人單位支付勞動者的工資不得低於當地最低工資標準。最低工資也分成省內各地區可根據當地經濟情況選擇相應檔次執行，第一檔一般為省會城市及一些發達城市採用，第二檔一般為地級市採用，第三檔一般為縣及以下地區採用。

據中國《最低工資規定》，最低工資標準採取「月最低工資標準」和「小時最低工資標準」兩種形式。月最低工資標準適用於全日制就業勞動者，小時最低工資標準適用於非全日制就業勞動者。

「月最低工資標準」前五名依序是上海（2590元）、深圳（2360元）、北京（2320元）、深圳（2360元）和廣東（2300元）。不過都與2022年4月的數據持平，此外，因為上海的月最低工資標準不含勞動者個人依法繳納的社會保險費和住房公積金，由用人單位另行繳納，因此可以拿到的實際金額也最高。

若從「小時最低工資標準」來看，北京小時最低工資標準為25.3元，為全中國最高，其後依序是上海 （23元 ）、天津 （22.6 元）、深圳和廣東 （22.2元） 。