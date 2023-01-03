周一公布的一份法院檔案顯示，一家俄羅斯法院已經下令凍結德國工業氣體公司林德(Linde)旗下近5億美元的資產，以回應一家俄羅斯合資公司要求在波羅的海Ust-Luga港口的天然氣工廠建造計畫。

俄羅斯天然氣工業(Gazprom)擁有該合資公司RusKhimAlyans的半數股權。該合資公司要求聖彼得堡法院和列寧格勒地區仲裁法院凍結林德價值350億盧布(約合4.88億美元)的資產，作為預防措施。

在2021年，林德和土耳其的Renaissance重工，一同與Gazprom簽訂了Ust-Luga港的天然氣工程、採購和建造(EPC)合約。林德於2022年5月和6月通知客戶，由於在俄羅斯入侵烏克蘭之後歐盟實施的制裁，該公司已暫停了合約規定工作。

根據法院文件，RusKhimAlyans稱，歐盟的制裁禁止了天然氣工廠設備的供應，但是沒有包括Ust-Luga天然氣加工廠所需的其它零組件。

該合資公司打算對香港的國際仲裁中心(HKIAC)提出申請，以彌補價值約9.72億歐元預付款和76億盧布的損失。