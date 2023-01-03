2023開春，華碩(2357)搶攻電競周邊市場，率先推出ROG Strix Aura Edition與TUF Gaming兩大系列金牌電源供應器，以及全新一代ROG Ryuo III 360 ARGB/240 ARGB一體式水冷散熱器。

金牌電源供應器不僅支援最新ATX 3.0標準，並隨附16-pin PCIe傳輸線，能將高達600W的功率傳送至相容的顯示卡，再加上80 PLUS金牌認證與10年保固服務，讓消費者買得安心，用得放心；而ROG Ryuo III 360 ARGB/240 ARGB一體式水冷散熱器，則率先採用Asetek第8代水冷頭，得以釋放最新Intel、AMD處理器強大效能，將全方位助攻玩家於競爭激烈的各式會戰中奪得致勝先機，力克勁敵！

全新ROG Strix Aura Edition金牌電源供應器，擁有1000W/850W和750W等多種版本，其時尚的鋁製機殼本身即具散熱功效，搭配內建加大散熱片，以及採用雙滾珠軸承設計的135 mm軸向式風扇，將大幅降低運作溫度及噪音，延長組件使用壽命，並獲得Cybenetics Lambda A+認證肯定；此外，ROG Strix Aura Edition系列亦配備超低等效串聯電阻(Equivalent Series Resistance, ESR)日製電容，可提供卓越電源效率，同時還與Aura Sync技術相容，組裝玩家透過隨附的RGB連接線，即可輕鬆整合所有支援此技術的裝置，實現繽紛絢麗的同步自訂燈效。