台南購物節將送出位於安平區精華地段、價值近1000萬元的輕豪宅。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南購物節將送出位於安平區精華地段、價值近1000萬元的輕豪宅。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南購物節進入倒數階段，發票登錄金額至今已突破40億元。市長黃偉哲今天除揭曉壓軸大獎為安平區精華地段、價值近1000萬元的輕豪宅，並將於3月5日抽出幸運得主外，也呼籲全台民眾於2月28日之前趕快到台南消費，並登錄發票參加抽獎活動。

黃偉哲表示，今天開箱的是2022台南購物節壓軸好禮，物件位於安平市政核心區域，是一棟價值970萬元，總坪數為27.14坪，格局為兩房一廳的全新美屋，附近生活機能相當便利。

黃偉哲還強調，台南市是最早祭出「發票登錄送房子」的縣市，2020年第一年送出南科周邊的新建案的輕豪宅，2021年則送出永康、安南區共2戶輕豪宅，也成功帶動消費買氣，去年締造上百億元業績。為刺激台南購物節的買氣，原本發票登錄活動只到去年12月31日，但除延期至今年2月28日，還決定祭出終極武器「抽房子」。

經發局進一步指出，該物件位於台南市安平區五期重劃區內，距離市政府及市議會僅約100公尺，附近便利商店、銀行、藥妝店、生活百貨林立，加上多所學校，屬於行政文教生活圈，對外交通順暢便利，可迅速連通新光三越台南新天地、中華西路、濱海公路與86號快速道路，加上鄰近規畫中的捷運綠線以及安平港持續推動重大開發計畫，包括安平自由貿易港區、安平港亞果國際遊艇港城、南仁湖水岸複合觀光遊憩區等，將持續吸引高素質人口進駐，未來發展可期。

經發局長林榮川還說，台南購物節好禮獎項豐富，除提供全新輕豪宅之外，也持續加碼送10萬元現金，只要今年2月28日之前，在台南市任一家商店單筆消費滿100元以上，即可憑發票至台南購物節活動官網登錄抽獎，壓軸總抽獎預計於3月5日在在南紡購物中心A2館1F南紡廣場抽出，越早參加越多機會，消費越多機會就越高。