前《英雄聯盟》電競選手Toyz退役後現專心當遊戲實況主，日前為了150萬的合約，開車前往成吉思汗林口館直播受訓，誰料有眼尖的網友發現他在開車的過程中竟不斷低頭滑手機，更甚至一度將雙手離開方向盤，被網友提醒後，更反嗆：「自動導航欸，你有毛病是不是？」引發網路熱議。

Toyz日前開車前往成吉思汗健身俱樂部林口館時，開起直播與網友互動，豈料網友發現他在開啟自動駕駛功能後，就一路當「低頭族」滑手機，此後更是將雙手都離開方向盤專心打字，如此危險的舉動讓網友看了都驚呼連連，為他捏把冷汗，趕忙提醒：「專心開車啦」、「會被開罰」、「原地嚇到，能不能好好開車啊！」

然而Toyz在看見網友留言後，反駁：「法官在看？特斯拉欸，雙手、雙腳放開它都會到林口，我不需要看前方，也不需要握著方向盤OK？」，面對網友接連的斥責，Toyz更猖狂回應：「我自動導航為什麼不能看手機，你有毛病是不是？」最後見風向一面倒要他專心開車，才將手放回方向盤，但此種我行我素的行為，已在網路上流傳開來，再度掀起討論。

事實上，據立法院法制局表示我國雖然對於違規使用ADAS(先進駕駛輔助系統)並無相關罰則，但還是能依「道路交通管理處罰條例」中的危險駕駛處罰，且自動駕駛只是輔助駕駛人判斷，發生肇事責任仍會歸咎駕駛人。因此，若在駕駛時雙手離開方向盤，恐有觸犯「道路交通管理處罰條例」第43條第1項第1款：「其他危險方式駕車」之虞，吃上新台幣6千至2萬4千元的罰鍰。