退撫基金今（3）日公布去（111）年11月，因全球股市回升，單月回沖284.26億元，累計前11月虧損縮減至313.71億元、收益率也縮小至-4.41％（前10月為-8.38％）。

退撫基金指出，111年截至11月底止，台灣10年期公債平均殖利率為1.08％、台灣加權股價指數下跌18.33％、MSCI 全球指數下跌 15.02％、彭博巴克萊資本全球綜合債券指數下跌16.7％。

退撫基金說明，以110年12月31日為基準日，近3年、5年之加權平均收益率分別為10.38％、7.55％。