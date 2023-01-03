台灣勞工陣線回顧去年新聞事件，透過網路票選選出10大勞動新聞，包括網路求職詐騙陷頻傳、CPI外食類漲幅及租金指數年增率均創歷史新高等民眾有感事件，勞陣表示，「勞動教育法」、「最低工資法」及「公益揭弊者保護法」原地踏步，且就業保險法今年邁入第20年，應要「就業保險總體檢行動」。

10大勞動新包括勞工職業災害保險及保護法上路、基本工資、網路求職詐騙、工會加重罰鍰、勞動基金虧損、性別工作平等法育兒配套、烏干達血汗學工、確診新冠肺炎可領傷病給付、台鐵工會集體休假及物價飆漲等。

台灣勞工陣線認為，十大新聞呈現的社會氛圍為「不確定、不安心」，前者指的為勞工面臨不穩定的局勢變下，對於攸關自身工作權益的高敏感性，因此災保法及工會法等與勞工工作權益攸關法令，後者則是因經濟不穩定，因此引發社會高度爭議或涉勞工經濟安全與生活生計的新聞事件比重偏高。

至於近期各界疾呼「還稅於民」，也有多名立委呼籲普發1萬元，但台灣勞工陣線秘書長孫友聯說，就算發放現金，但如果無法支應高漲或失控的物價，「發現金是不會是最好的途徑」，應檢視過度商品化對生活的衝擊。

總統蔡英文近日提及超徵稅額將用來撥補勞保基金，孫友聯認為，政府目前用撥補解決勞保部分問題，但仍要面對勞保基金結構性的問題，「現在不改，會面對斷崖式的改革」，就算有撥補但仍是杯水車薪，且2027年至2029年之間可能就會破產，未改革就要面對斷崖式改革。