新北市勞工局輔導企業設置哺集乳室、托兒設施，讓願意生養下一代的員工安心工作，事業單位新興建托兒設施，連同專業諮詢及教保托育人員人事費用，最高可申請400萬元補助，職業工會設置托兒設施也能申請，2023年第1梯次自即日起至2月28日期間受理。

新北市勞工局表示，上市紡織大廠儒鴻企業在新莊副都心興建全新的總部大樓，體恤員工家庭及工作兩頭忙，為減輕員工照顧子女的負擔，特地在1樓規劃80坪空間設置「托嬰中心」，配合員工上下班時間提供托育服務，讓員工能無後顧之憂安心工作，也希望藉此留住好人才。

勞工局長陳瑞嘉表示，為鼓勵企業辦理托兒服務，凡企業在新北市設置哺（集）乳室、設立托兒設施（如托嬰中心、幼兒園、職場互助教保服務中心、兒童課後照顧服務中心等）或提供居家式托育服務者，以及登記在新北市的企業針對勞工發放托兒津貼，不論受僱者人數，每年皆聯合勞動部補助相關經費。

2022年度新北市共計補助113家次企業辦理托兒服務及哺（集）乳室，補助金額計435萬餘元。

勞工局表示，事業單位如有需要可上「勞動部企業托兒與哺（集）乳室資訊網」的「線上申請補助專區」，填寫申請書表，列印後再郵寄至新北市勞工局就可提出申請。

也可至「新北勞動雲」點選「補助事業單位設置哺集乳室、托兒設施措施」專區查詢相關內容。