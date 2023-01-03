台南、高雄2022年12月買賣移轉棟數出爐！南二都去年12月買賣移轉表現均呈月增年減，單月高雄買賣移轉棟數為2,761棟，月增2%，年減42.5％，為史上最冷的12月，累計去年第四季表現，總棟數為8,032棟，同樣為史上最冷的第四季。台南去年12月買賣移轉棟數為1,749棟，月增8.6%，年減26.5％，是繼2011年的1,682棟之後，近11年來最冷的12月，累計第四季表現，總棟數為4,980棟，為近6年來最冷第四季。

總計台南高雄2022年全年買賣移轉總棟數，累計台南去年全年共為2萬3091棟，台南在2021年時以2萬6752棟創下歷年最高點，而2022年相較上一年減少了3,661棟，為近四年次低點；而高雄全年買賣移轉總棟數為3萬7117棟，高雄同樣在2021年以4萬4897棟刷新史上最高紀錄，2022年表現則比2021年減少7,780棟，為近四年表現最冷的一年。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，整體來說高雄單月、單季及全年表現皆略比台南遜色一些，高雄從2022年第四季開始，每月買賣移轉棟數均有約4成的年減幅，除了房市受大環境多頭利空干擾，另一原因就是因為受台積電效應降溫，2021年下半年可說是高雄房市光輝的季度，尤其該年12月及第四季移轉表現更是達到史上最顛峰，基期相當高加上2022年下半年護國神山威力逐漸減弱，讓買氣明顯冷卻，尤其幾個台積電鋒頭區，像楠梓、橋頭、左營、鼓山等區本月更是直接腰斬，年減幅均達5~6成。

觀察去年12月高雄買賣移轉棟數前三大行政區，由鳳山區以474棟居冠，月增39%、年減5.2%，三民區以337棟居次，月減0.6%、年減51.9%，苓雅區以314棟位居第三，月增15.4%，年減36.4%。

至於台南地區，去年12月買賣移轉棟數前三大行政區，永康區以320棟居冠，月增40.4%、年增1.3%，為前三名中唯一年月雙增的區域，其次為安南區，以203棟居次，月減27.5%，年減42.2%，安平區以191棟位居第三，月增55.3%，年減13.2%。

去年12月高雄台南冠軍區域，鳳山區及永康區均有近4成月增表現，據觀察兩區本月並無明顯大量交屋潮，買氣主要應多落在中古市場，台灣房屋明誠隆勝加盟店店長洪誌隆表示，適逢農曆年前，市場仍有一波剛性買氣支撐，尤其像高雄鳳山及台南永康，都是該縣市人口最多也是購屋熱度高的行政區，成長表現也相對明顯，而以高雄來看，受台積電效應降溫，2022年中古市場呈現賣方惜售、案源稀缺、價格居高的情況，下半年受央行持續升息等因素，影響購屋族觀望心態更濃，市場表現趨冷，雖然目前市場釋出案源仍有限，不過已經有不少屋主在價格上有所鬆動，開始釋出讓利空間，也讓年節前夕整體成交機率略有提升，不過與往年相比，仍是旺季不旺。

李家妮認為，邁入2023年，受平均地權條例干擾，對預售市場表現熱絡的南二都房市勢必受影響，推估部分預售買盤應會轉至成屋市場，對擁有強勁產業開發及公共建設議題的熱區，買氣仍有撐，不過受大環境景氣影響，推估今年上半年，南二都整體房市表現應仍趨於保守。