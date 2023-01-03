國民黨2024總統大選有人拱「侯盧配」，而前國民黨主席、立委江啟臣被點名可以接棒新北或台中，江啟臣今受訪時說這些都是「假設中的假設」，這是假設侯盧都參選，還假設兩人都選贏，才會有假設誰來選的問題。他強調「接棒說」都不是事實，從來沒談過，都是外界臆測。

對於是否有地方人士勸進？江啟臣表示，這傳聞很久了，去年就一直在傳，但就是沒有這樣的事實。他強調，目前他重點放在立院的工作、立委的工作，還有選民服務的工作，明年是要選立委跟總統也不是市長，他目標當然還是要爭取立委連任。

對於有人認為江啟臣聲量比侯曾視為接班人的新北市副市長劉和然高，比較適合接棒。江啟臣說，他尊重每個人都有不一樣的想法，但每場選舉黨一定都有自己的規劃跟安排，就他個人而言，現在的工作就是把立委工作做好，把選民託付的工作完成，應該是他現在最需要做的事情，「其他的我沒有在想」。

至於對於侯盧配等組合的看法，江啟臣認為，大家對2024一定都有很多想法甚至建議，這時很多方案拿出來談不是壞事，但也要能贏，對國民黨來講，2024至關重要，怎麼樣的人選搭配跟組合，最後還是要能贏，除人選組合外，也要團結合作，不然再怎麼夢幻的人選，不團結合作，恐怕最後變成幻滅。

他強調，最重要的是總統候選人的提名，要有公開透明、公平公正的機制，最後能凝聚全黨向心力，團結去打這場仗，應該是當前最重要的事情。