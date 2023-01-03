金門縣金城鎮某國中地下室今（3日）上午8時許傳出火警，消防局獲報前往救援。（金門縣消防局提供）

金門縣金城鎮某國中地下室今（3日）上午8時許傳出火警，消防局獲報前往救援。（金門縣消防局提供）

金門縣金城鎮某國中地下室今（3日）上午8時許傳出火警，消防局獲報前往救援。（金門縣消防局提供）

金門縣金城鎮某國中地下室今（3日）上午8時許傳出火警，地下室冒出陣陣濃煙，校方緊急疏散近千人，消防局出動各式車輛8輛及24名消防員、義消前往救援，所幸經確認後，無起火情形且無人員傷亡，詳細冒煙原因待進一步釐清。

消防指出，傳出火警地點為金城某國中地下室機房內，疑因電線短路燒融而冒出濃濃黑煙，同棟教學大樓的師生們隨即撥打119並依照消防局指示迅速疏散校區全體師生將近千名人員。

消防局救災車組抵達現場後，使用熱顯像儀進行縝密確認後，確認為地下室機房變電箱電線燒融冒燒，無起火及擴大災情。危機解除後，疏散至廣場集結的師生們在各自回到教室上課途中，不斷向現場消防人員們表示道謝：「辛苦了！」救災車組也在確認現場已無危險後，返隊待命。

消防局第一大隊大隊長陳叁奇表示，本次災害該國中校園師生有危機意識，緊急疏散得宜，動作迅速確實，消防車組到場的同時，全體師生已疏散完畢，顯見平時訓練有素，遇災害時能臨危不亂。

他也呼籲民眾電器用品應注意使用，延長線不要負載使用，未使用的電器插頭應拔除，室內（外）空間應避免堆積易燃物品，徒增火災發生風險，平時應做好減災防災工作，以減少災害發生。