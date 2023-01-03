為解決少子女化問題，台北市長蔣萬安選前提出生育獎勵翻倍政見，第1胎2萬提高至4萬，第2胎4.5萬、第3胎5萬，民政局研議2方案並於今日市政會議報告。據了解，蔣萬安今天在市政會議沒有拍板任何方案，要求各局處再補充資料，並請研考會列管。

柯文哲為鼓勵生育，任內將第1胎獎勵金提高至2萬元，第2胎2.5萬元、生3胎以上3萬元，而蔣萬安選前再加碼，喊出第1胎4萬、第2胎4.5萬、第3胎5萬的生育獎勵金。

據了解，北市民政局針對「生育獎勵金加倍送」政策研議2方案，於今日市政會議提出。第一方案預計今年4月4日兒童節公布後實施，預估經費8億3840元，今年編列預算4億1千萬，需辦理追加預算4億2840萬元，受惠人數為2萬3210人。

第二方案則是讓新版將生育獎勵金回溯至去年12月25日蔣萬安上任日，預估經費達9億4016萬元，需辦理追加預算5億3016萬元，發放人數為2萬3504人。

據了解，蔣萬安今天在市政會議沒有拍板任何方案，僅要求各局處再做細緻簡報後再決定，並請研考會列管此案。

另外，為解決北市人口流失問題，除加碼生育金外，市府也提出其他策進作為，包括提高托育補助、提高私幼學費補助、孕婦產檢愛心專車、推動職場性別平等認證、2胎家庭優先入住社宅、租金補貼、青銀換居、公辦都更、推動TOD／EOD等，加速都市再生。

針對台北市人口流失、以及少子化問題，北市發言人羅旺哲說明，蔣萬安在今日會議上指出，台北市身為首善之都，投資未來、就是投資台北市一定要提高誘因，刺激年輕人生育，將請相關局處研擬生第一胎4萬、第二胎4.5萬津貼補助，生第三胎以上5萬元，目標要全力做到，今日尚未拍板任何方案。