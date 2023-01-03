國民黨文傳會2日舉行「檢驗吳怡農政見『八大皆空』 選舉公報淪『太空作文』」記者會，副主委林家興（右）與黃子哲（左）批評民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農立場「農」會變、政見「農」是空、辯論「農」在閃，許多意見並不成熟，請吳怡農真正面對外界的檢驗。（張鎧乙攝）

台北市第3選區立委補選周日投票，國民黨文傳會副主委林家興今批民進黨立委候選人吳怡農的競選政見是「太空作文、八大皆空」，有的像在選台北市長，有的像在爭行政院長，根本把整份選舉公報變夢想作文簿，用空洞政見欺騙選民。（周志豪攝）

台北市第3選區立委補選周日投票，國民黨文傳會副主委林家興今批民進黨立委候選人吳怡農的競選政見是「太空作文、八大皆空」，有的像在選台北市長，有的像在爭行政院長，根本把整份選舉公報變夢想作文簿，用空洞政見欺騙選民。

國民黨發言人黃子哲也說，吳怡農像膿包，政見打空包彈：辯論都在閃，國民黨立委候選人王鴻薇喊話18天不應戰；立場都會變，對中央政府超徵稅收主張，先說要還債，之後又說要還稅於民，到底哪一個才是吳？

林家興揶揄，吳怡農對超徵稅收處理的政見被民進黨打臉，之後拿香跟拜改主張還稅於民，結果也被蔡英文總統否定，「小英男孩被小英打臉」。

國民黨今舉辦「檢驗吳怡農政見『八大皆空』、 選舉公報淪『太空作文』」記者會，林家興舉例，吳力推松山機場2030年遷移，主張2024總統大選前完成松山機場遷建決定，這樣的政見蔡總統與行政院長蘇貞昌誰買單？空頭支票騙選民。

林家興更質疑，吳怡農主張松機改為社會住宅，有跟台北市政府溝通過？還是吳以為自己在選市長。

林家興也提到，吳怡農主張要在2026地方選舉前完成北北基區域合併，立委職權如何能決定北北基合併？這勇氣誰給你的？所以現在是想選超北市長，還是爭行政院長？

黃子哲補充，吳怡農主張中央成立北北基合併的專責法人機構，卻稱由中央與雙北合作，把基隆放哪？其他如民進黨提的大新竹合併是不是也要法人機構，配套完全沒有想清楚，且如果做得到，為何民進黨執政6年做不到？

黃子哲也說，吳怡農雙語政策是要廣設大型補習班，解決英語提升問題，與民爭利；但雙語國家發展中心設置草案還卡立法院，民進黨居多數都沒辦法通過，吳當選如何推動？

黃子哲表示，吳怡農主張改善消防人力、結構、設備應肯定，但國民黨早已提出相關看法與更具體的做法，民進黨完全執政6年都無力改善，吳進立法院如何解決？另外，吳要成立國土防衛部隊也被專家與現實環境打臉，早點醒醒吧。