1名陳姓屋主因搬到外縣市，偶爾回大義村的老家，去年7月大門外紗窗遭剪壞，搬走除草機。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣三星鄉某民宅在半年內遭竊2次，治安堪憂！1名陳姓屋主因搬到外縣市，偶爾回大義村的老家，去年7月大門外紗窗遭剪壞，搬走除草機；今年1月2日大半部的鋁窗又遭破壞；屋主表示，雖沒有值錢的東西在家，但報警也沒用，村里的治安令人疑慮。警方回應，會加強巡邏防竊。

陳姓屋主位在大義村的老家，平時無人居住，偶爾才回去，去年7月10日大門外紗窗遭剪壞、破壞門鎖，除草機被搬走；發現後即報警，派出所所長、刑警及鑑識人員到現場採證，指屋主不能提供正確遭竊時間跟物品，且沒有具體證據、線索，加上經費有限，案發路口沒裝設監視器，故很難抓到犯人。

屋主請警察可加強村里的巡邏，警方建議屋主裝置監視器，並將帳號密碼提供給派出所可自行調閱；孰料，竊賊今年1月2日再度光臨，持機具鋸斷大半部的鋁窗；屋主強調，小偷持機具毀門窗，應該也能切斷人類的喉嚨吧！難道要等到跟小偷正面衝突，出人命後才會被重視嗎？「次等公民的治安」，請大家好自為之。

大義村長鄭坤宗表示，三星是純樸的鄉下，對於接連發生竊案感到納悶，因村里平時就有大義社區巡邏隊會巡邏，竊賊還敢如此囂張，會再加強巡邏防備，請村民隨時注意人身財產安全。

大洲派出所表示，位於三星鄉大義村的自宅7月10日失竊，其所長與警員、偵查隊偵查佐獲報後即前往處理、採證；該宅平日無人居住，其內1部除草機遭竊，經詢問屋主表示損失輕微，不願至派出所製作相關報案資料，僅請警方加強巡邏。

另，該屋主1月2日在臉書社團發文指住宅再次遭侵入，當日並無民眾報案類似情形，遂大洲派出所上網留言回應該PO文，「可至所報案或致電本所」，但該民眾不願意報案，僅公告周知；警方表示會加強巡邏防竊。