農曆過年免不了要包紅包，一名男子表示，每年初二和妻子回娘家是他最痛苦的一天，過去他曾經包1萬2、2盒伴手禮給岳母，被罵是「不孝女婿」，那次之後他都包3萬紅包給岳母，還另外再包紅包給娘家親戚和親戚的小孩，讓他荷包大失血，直呼「到底為什麼過年要回娘家？」貼文引發網友熱議，建議他跟妻子聊聊，「包紅包還是要量力而為。」

原PO昨（2）日於《匿名2公社》指出，每年大年初二和妻子回娘家，是他最痛苦的一天，結婚的第3年，他還沒有什麼錢，當時包給岳母1萬2紅包、2個禮盒當伴手禮，岳母卻當眾親友的面說他是「不孝的女婿」，那次之後他每年都包3萬，去年還包到3萬6。

原PO表示，妻子娘家的親戚多到永遠搞不清楚誰是誰，岳母總是拉著他「這是XXX，你要給紅包喔」、「這是XX的孩子，快包紅包」等。他說他就被逼著不斷掏錢包紅包，接著看妻子娘家親戚唱整天的卡拉OK，狂歡整個晚上，讓他懷疑人生說，「到底為什麼初二一定要回娘家啊！」

貼文曝光，網友也看傻眼，「岳母的親友，關你什麼事，別包了！你老婆怎沒替你想」、「是岳母人格問題，不是回娘家問題，我朋友的岳母對女婿就滿好的，不僅煮大菜給女婿，女婿包6600給岳母，岳母包還 12000給孫子」、「各自回家！各陪爸媽，男女都是爸媽的王子、掌上明珠」、「你有跟你老婆聊過這些問題嗎？ 我是覺得包紅包還是量力而為」。