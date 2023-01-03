以為做愛心，沒想到是真詐騙！新竹市1名男子日前到香山1間咖啡店，謊稱上次來買咖啡時，不小心把鑰匙、錢包鎖在車廂內想借錢開鎖，店家不疑有他借出1000元，事後用手機聯絡卻是空號，氣得報警並上網爆料。警方表示，經調閱監視器，已掌握涉嫌人，將積極查緝到案，以釐清案情。

香山區1間咖啡店業者在「新竹爆料公社」發文，昨中午有1名男子到店裡，說自己元旦有來購買咖啡，但店內人員表示昨天元旦並未營業，男子隨即改口是上周來買咖啡。男子接著謊稱，車子停在附近，但鑰匙忘記拔，鑰匙跟錢包都鎖在車廂裡面，需要借款找鎖匠開鎖。

店內人員出於愛心幫助，借款1000元現金給該名男子，男子留下手機號碼後便離開，事後店內人員嘗試撥打手機號碼，卻發現是空號，並追出去找人卻找不到，才驚覺遭受騙。店家忍不下這口氣，2日直接到警局報案，也把整起案件PO到「新竹爆料公社」。

店家也把監視器畫面貼在網路上，影片中可見1名穿著黑色外套的男子與店內人員交談，最後走到店內留下聯絡方式，男子離開後，店內人員看著紙條撥號才發現被騙，追出去後男子早已不見蹤影，店家也呼籲同業注意此人，「利用同情心搞詐騙！」

中華所所長王新弘表示，中華所已依規受理該詐欺案件，經調閱監視器，目前已掌握特定犯嫌並積極查緝中，警方也在此呼籲，年關將近，如民眾遭遇類似手法詐騙，可立即報警處理，切勿上當受騙。