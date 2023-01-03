2022年全球車市可謂動盪的一年，國內市場也不例外，雖然買氣強勁，但受限於車用晶片短缺導致的缺車影響，也和全球市場一樣未獲改善。去年全年總市場台數42萬9731台，與2021年比衰退4.5%，各品牌銷售及排行各有消長，唯和泰汽車順利連續21年稱霸車市龍頭寶座。

和泰汽車代理的TOYOTA、LEXUS去年總登錄數14萬2761台，與2021年比雖然衰退2.7%，但市場佔有率33.2%優於2021年市佔率32.6%。TOYOTA不僅蟬聯國產車、進口車雙料冠軍外，COROLLA CROSS、RAV4、ALTIS、YARIS等4款車也榮登全年前十大乘用車款之列；LEXUS旗下的NX、UX、ES及RX亦包辦豪華車Top10中的4個席次，分別為第二名的NX，第五名的UX、第六名的ES，以及第七名的RX。

和泰汽車表示，名列排行榜第一名的COROLLA CROSS憑藉其兼具時尚與運動化的外觀、絕佳的空間機能與完善的主被動安全配備深獲消費者肯定，全年登錄3萬9585台，連續2年稱霸市場銷售第一，可見台灣消費者對於COROLLA CROSS的喜愛。而日本進口的RAV4，則不論在外觀設計、內裝質感、安全配備及動力選擇上皆廣受市場好評，即便受到缺車影響，全年登錄仍繳出1萬7524台的佳績，連續15年稱霸進口車銷售冠軍。

同時，去年2月全新導入的發財王牌TOWN ACE貨斗車，也以其優異的載貨能力、油耗表現、安全配備與保固、保修服務，上市後即大受消費者歡迎，累積登錄9870台，在市場上累積相當程度的好口碑。12月底剛發表上市的TOWN ACE廂車不僅在市場上擁有高度的討論聲量，接單量亦快速突破5000張，大幅超越預期。

在LEXUS的部分，和泰汽車總代理的其中RX作為豪華休旅車級距的先驅，已穩居該級距之銷售龍頭長達23年，累計銷售超過7萬台，在11月正式發表後外觀內裝全面進化，強勢稱霸中大型豪華休旅車級距，累計超過3000張訂單。而NX車系以優異的產品及極具競爭力的價格，穩坐豪華休旅車第一名，年度累計達7525台的傲人成績。

此外，跨界休旅UX在推出後也深受市場歡迎，年度累計達3598台，榮登小型休旅車霸主地位。LEXUS旗下的ES系列更一直是中大型豪華房車的銷售主力，2022年更因應品牌25周年推出ES200曜銀風尚車型，成功帶動另一波買氣，年度累計台數達3620台，成功摘下高級車中大型豪華旗艦的冠軍寶座。未來LEXUS也將導入各級距的新商品來持續搶攻豪華車市場，滿足台灣消費者多元的用車需求。

LEXUS RX車系已穩居該級距銷售龍頭長達23年，大改款後外觀內裝全面進化，累計超過3000張訂單。（和泰汽車提供）