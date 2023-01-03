海南師範大學海上絲綢之路研究院研究員劉鋒3日在大陸《環球時報》撰文指出，菲律賓總統小馬可仕將於3日至5日國是訪問中國。小馬可仕是中方2023年接待的首位外國元首，此訪是其任內首次訪中，也是首次正式訪問東協以外國家，充分體現了中菲兩國對雙方關係的高度重視。

劉鋒稱，一段時期以來，美國政府動作頻頻，極力拉攏個別東南亞國家，挑撥地區國家間關係，旨在繼續炒熱並強化南海爭議。去年11月美國副總統賀錦麗訪菲律賓巴拉望島，大談南海爭議，聲稱要加強美菲雙邊合作，「向中國傳遞美國意圖」；12月19日，美國國務院發言人發表涉南海聲明，無端指責中國，挑唆中國與東南亞國家關係意圖昭然若揭。此外，美軍也在南海頻繁出沒「秀肌肉」，持續「拱火」南海問題，製造地區緊張局勢。

劉鋒分析，一方面，美國深諳「離岸制衡」和「選擇性干預」的區域分化策略。拜登政府將美國—東協關係提升到「全面戰略夥伴」層級，與其說看好東協國家未來發展前景，倒不如說對近年來中國—東協關係良好的發展勢頭憂心忡忡。

特別是美國長期深耕東南亞，厚植戰略資源，視這一區域為其「傳統領地」。美方對中國在東南亞的合作發展如鯁在喉，因此不遺餘力拉攏東協國家，意圖在戰略地位日益提升的東南亞埋下一個楔子，對沖中國—東協關係發展。華府在此方面駕輕就熟，手段運用花樣翻新，挑動南海爭議想要達到「四兩撥千斤」的效果。

另一方面，美國大打「南海牌」，長此以往難免令人「疲勞」，甚至適得其反。畢竟，操弄地緣政治只是一時熱鬧，但終究解決不了長久的「吃飯」和發展問題，任何冠冕堂皇的「合作」口號最終都要落實到具體行動和發展實效上。美國熱衷於「拉一派打一派」的做法，對東協整體上拚經濟、謀發展的利益訴求毫無幫助。

劉鋒強調，值得一提的是，現如今華府處處強調美國利益優先，已不願意也無力拿出更多真金白銀，和合作夥伴分享發展紅利了。一些東南亞觀察人士看來，拜登政府表現出來的貿易保護主義立場，相比川普政府有過之而無不及。

就小馬可仕總統訪中，中國外交部發言人表示，中方期待同菲方一道，以此訪為契機，傳承友誼，深化互信，持續推進農業、基建、能源和人文四大重點領域合作。東南亞是與中國戰略互補性、互惠性最強的區域，經略東南亞一直是中國周邊外交的重中之重。中國一貫主張並堅定支持東協在東亞合作中發揮主導作用，中國與東協國家在互動過程中始終堅持「讓彼此的朋友圈良性互動、並行不悖」。

劉鋒表示，當前中國與包括菲律賓在內的東協國家合作正處在新的歷史發展階段。中國和東協互為最大的交易夥伴，即便是在全球疫情肆虐的近幾年裡，彼此間貨物貿易仍保持著超強發展水準。

伴隨著中國—東協全面戰略夥伴關係深入發展，亞洲國家在全球經濟版圖中的地位有望進一步提升，這不僅符合中國作為最大開發中國家的利益，也同樣有助於東協加快現代化進程，增強自身抵禦內外風險的能力。各方應聚焦發展目標、排除外部干擾、共築安全環境，加快推進《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）高品質實施，共聚增長動能，使東亞區域經濟重回快車道。