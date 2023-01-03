桃園黑幫「黑人家族」精神領袖郭信一昨（2日）傍晚出門倒垃圾時，遭槍手埋伏連開6槍死亡，槍手犯案後隨即駕車逃離，在新北樹林區燒毀車輛滅證。（翻攝照片）

桃園黑幫角頭郭信一昨（2日）遭槍手連開6槍死亡，槍手犯後駕車逃離，在新北樹林區燒毀車輛滅證，目前仍逃逸；據悉去年過年前，郭的黃姓手下遭竹聯幫弘仁會擄走要脅上億元贖金，年初一才獲釋，就是和毒品糾紛有關，且去年11月警方破獲近億毒品交易，也疑與黑人家族有關，不排除郭男因此送命。

郭信一在桃園頗具名聲，曾涉及觀音殺警案，負責提供槍枝，因此有「黑道軍火庫」之稱，也涉足賭博、高利貸、砂石等，2015年曾被捕入獄，出獄後退居幕後，2019年6月桃園發生歹徒侵入車行劫持9名人質案，郭男應警方要求出面勸降2位小弟，成功化解危機。

警方調查，案發地留有6個彈殼，調閱監視器，槍手約下午3時就駕車到附近埋伏，見郭現身即下車開槍。郭左右肩膀、左右鎖骨都各中1槍、右手掌1槍、左腹1槍，槍手行凶後駕車逃逸，將犯案車輛開到新北樹林一帶的果園放火滅證，警方已調閱監視器釐清事發經過。

郭住在桃園區某社區3樓，因有脊椎壓迫問題，會固定外出運動，極可能因此被槍手掌握行蹤。昨傍晚5時許他出門倒垃圾，遭埋伏槍手開槍，他雖一度嘗試逃跑，又遭接連槍擊，最後倒在大街上，垃圾還落在前方約1公尺處。救護人員到場時他已無生命跡象，送醫仍回天乏術。

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