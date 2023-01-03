中新社3日報導，應中方邀請，菲律賓總統小馬可仕3日起對中國大陸進行為期三天的國是訪問。此訪創下三個第一：小馬可仕總統是2023年中方接待的首位外國元首，此次訪問是他任內首次訪中，也是首次正式訪問東協以外國家，充分體現了中菲兩國對雙方關係的高度重視。大陸國關專家表示，此次開年來訪有四大看點，將推動中菲構建好鄰居、好親戚、好夥伴的「三好關係」，開創中菲關係新的「黃金時代」。

看點一：中菲關係如何提檔加速：

此前，由於艾奎諾三世政府在對中交往上採取對抗做法，使中菲關係跌入谷底。2016年杜特蒂執政後主動調整外交政策，中菲關係歷經轉圜、鞏固、提升三個階段，關係重返健康發展軌道，雙方確立全面戰略合作關係新定位。

此背景下，新上任的小馬可仕對中關係取向備受關注。此番，小馬可仕訪中，被外界視為將釋放「對中友好」的訊號。在競選期間，小馬可仕曾多次就菲中關係積極表態。小馬可仕就任以來，中菲兩國元首通過互致賀電、通話、派特使方式奏響了元首外交「三部曲」，為新時期中菲關係發展領航定向。去年11月，國家主席習近平與小馬可仕在曼谷會晤，就雙邊關係達成重要共識。

在中國大陸社科院亞太與全球戰略研究院研究員許利平看來，小馬可仕政府大機率會延續杜特蒂對中友好政策。將中國大陸作為新年首訪目的地，足見其對中菲關係的重視，此訪有望開創中菲友好新的黃金時代。

看點二：兩國務實合作怎樣結出「新碩果」：

近年來，中菲關係實現跨越式發展，兩國合作再拾強勁發展勢頭。目前，中國大陸已是菲律賓最大交易夥伴、第一大進口來源國和第二大出口市場。杜特蒂執政六年中，中方「一帶一路」倡議與菲方「大建特建」計畫深入對接，比農多—王城跨河公路橋等中菲合作項目相繼落地，也促進了兩國人民「心心相通」。

小馬可仕在首分國情咨文報告中表示，新政府會繼續延續並升級「大建特建」計畫。外界關注此訪中菲雙方如何深化務實合作，結出「新碩果」。據菲律賓媒體報導，菲律賓最大的華人商會組織——菲華商聯總會的成員將加入小馬可仕訪華團，該商會認為「這次歷史性的國是訪問對菲律賓經濟的增長潛力非常重要」。

對於此訪，中方亦期待同菲方一道，以此為契機，持續推進農業、基建、能源和人文四大重點領域合作。

暨南大學國際關係學院副院長代帆認為，未來中菲合作有望以農業、基建、能源和人文為「四輪驅動」，中國大陸在基建領域有著獨特優勢，雙方應進一步加強戰略對接，推動更多民生專案落地。

看點三：人文交流如何助力中菲友好

中菲是隔海相望的近鄰，兩國睦鄰友好源遠流長。近年來，中菲在旅遊、留學等領域交往密切，兩國結有34對友好省市。兩國通過「中菲馬尼拉論壇」「中菲相知獎」等平台，穩步有序推進雙方人員往來，增進相知相親。

人文交流是連接中菲兩國關係的重要紐帶，而小馬可仕也親身參與、見證了中菲關係發展歷程。1974年，17歲的小馬可仕跟隨時任菲律賓第一夫人的母親伊美黛訪問中國，留下兩國交往的佳話，開啟了現代中菲關係的破冰之旅。

許利平表示，中菲兩國地緣相近、血緣相親、文緣相通，千百年來早已凝結成無法割捨的人文紐帶。小馬可仕作為中菲關係的見證者、推動者，將從歷史中借鑒更多有益經驗，把中菲關係推向更高水準。

看點四：雙方如何妥處海上問題、做大海上合作蛋糕

海上問題是中菲關係的焦點話題。杜特蒂執政期間，中菲建立了南海問題雙邊磋商機制，妥善處理海上分歧，推動在海上搜救、油氣開發、海洋漁業等領域的交流與合作。

小馬可仕上任後主張不能讓海上問題定義整個菲中關係，雙方可就此進一步加強溝通。菲律賓外交部宣布，小馬可仕訪中期間，菲中兩國外交部將建立一條直接溝通管道，以避免「誤判和溝通不暢」。此前，時任中方外長王毅在與菲律賓外長會晤時亦強調，雙方應始終從戰略和全域高度妥善處理海上問題，將其置於雙邊關係的適當位置。

對此，代帆認為，在處理地緣政治問題上，小馬可仕表明了務實、謹慎的態度。海上問題並非中菲關係的全部，中菲應擱置爭議，管控好分歧，持續推進共同開發，不斷拓展互利共贏。

許利平指出，對於海上問題分歧，只要中菲雙方堅持既有共識，做大合作蛋糕，兩國友好合作的大船就不會改變航向，前行之路只會越走越寬、行穩致遠。