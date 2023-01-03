交通部觀光局今（3）日宣布第34屆台灣燈會主燈「玉兔壯彩」造型，總高22公尺的巨型玉兔身著太空裝，充滿科技感；此外深受小朋友歡迎的小提燈「大展虹兔」也首度亮相，提把還可拆卸下來變成兔耳朵讓小朋友戴在頭上，相當討喜。

台北市蔣萬安致詞表示，睽違23年，台灣燈會又回到台北市主辦！今年燈會將串起東區商圈、松山文創園區、國父紀念館、信義商圈及台北101，形成一條「燈會廊道」，作品還會進入高樓建築與城市巷弄，北市12個行政區並有各自意象。

蔣萬安笑說，他特別期待今年的小提燈，因為大兒子就是兔年出生，今年家中又會添一名「兔寶寶」。希望今年的燈會，台北可以帶領台灣，重新啟動。

交通部長王國材表示，台灣燈會原本僅在台北市舉辦，2001年起移師全國各縣市，時隔23年重返台北市。今年燈會主燈設置於國父紀念館，2月5日（周日）元宵節當日晚間7點開燈，主燈每半小時展演一場燈光秀，2月19日（周日）晚間結束，歡迎民眾蒞臨觀賞。

燈會主燈「玉兔壯彩」由知名藝術家李明道設計，金曲音樂人陳建騏創作主題音樂，並邀請台灣之光奧運金牌選手郭婞淳透過臉部動作捕捉技術，為玉兔表演表情。李明道說，玉兔主燈的Robot造型靈感來自台灣晶圓產業，象徵台灣自由民主的活力，也展現出國家未來的無限可能。

交通部觀光局長張錫聰表示，本次「玉兔壯彩」四字由國寶書法家張炳煌先生題字，玉兔造型十足科技感，也融入台灣傳統戲曲元素，祈願新的一年安定祥和。

最受小朋友期待的小提燈，今年以經典兒童文學「愛麗絲夢遊仙境」的兔子先生為發想，小提燈設計師林佳葦是兩個孩子的媽媽，為了滿足孩子又想提燈又想待兔耳朵的夢想，將提把設計成可兔耳朵頭箍，搭配LED燈，讓小朋友化身閃亮小兔。